В Днепре предложили запретить российские песни 

На Украине городской совет Днепра рассмотрит предложение о запрете песен российских исполнителей на территории города. Проект соответствующего решения размещён на сайте горсовета.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей...», — цитирует документ УНН.

В документе отмечается, что также планируется запретить воспроизведение песен украинских исполнителей, «поддержавших российскую агрессию против Украины».

Как ожидается, контролировать исполнение решения о запрете будут сотрудники местной инспекции по благоустройству.

Ранее стало известно, что на Украине запретили продажу французской вакцины с маркировкой на русском языке.