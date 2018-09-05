В Днепре предложили запретить российские песни
«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей...», — цитирует документ УНН.
В документе отмечается, что также планируется запретить воспроизведение песен украинских исполнителей, «поддержавших российскую агрессию против Украины».
Как ожидается, контролировать исполнение решения о запрете будут сотрудники местной инспекции по благоустройству.
Ранее стало известно, что на Украине запретили продажу французской вакцины с маркировкой на русском языке.