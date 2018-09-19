Экс-советник Кучмы прокомментировал запрет Львовского совета публично использовать русскую литературу

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов о запрете использования «русскоязычного культурного продукта».
Экс-советник Кучмы прокомментировал запрет Львовского совета публично использовать русскую литературу
  • © Сергей Ермохин
  • РИА Новости

«Почему бы не запретить ночью людям смотреть на Луну и звёзды?» — заявил он.

По его словам, местным депутатам стоит заниматься хозяйственными делами — дорогами, экологией, состоянием школ.

Как считает Соскин, принятое решение нарушает права и свободы человека.

Со своей стороны, политолог Анатолий Вассерман в беседе с ФАН сказал, что в ситуации нет ничего удивительного.

Он отметил, что украинская литературная норма не выдерживает конкуренции и не используется в быту.

«И в таких условиях последняя надежда навязать её — это полное прекращение использования русского языка», — добавил Вассерман.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил инициативу львовских депутатов.

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