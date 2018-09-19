Сенатор оценил запрет Львовского совета публично использовать русскую литературу

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал инициативу львовских депутатов о запрете использования «русскоязычного культурного продукта».

«Независимая Украина на протяжении всего своего существования делилась на две части. Одна вела борьбу с другой — русскокультурной. Самую активную инициативу в этой борьбе проявлял прежде всего Львовский областной совет. С учётом того, что результаты политики, которую они проводят, плачевны, они всё больше и больше радикализируются. Они считают, что все проблемы Украины связаны с Россией и всем русским, что есть в их стране. Они уверены, совершенно ошибочно, что если вытеснить всё русское, всё сразу станет хорошо и жизнь в стране наладится, хотя жизненный опыт и говорит об обратном», — сказал он.

Депутат считает, что запрет нарушает права украинских граждан.

«Подобный запрет нарушает как международное право, так и Конституцию Украины. В ней есть ряд статей, в которых говорится, что русский язык будет сохраняться и развиваться, а этого, как мы видим, не происходит. В течение нескольких лет на Украине нарушали и продолжают нарушать своё же действующее законодательство. А получат ли львовские депутаты поддержку? С учётом ситуации на Украине и состава её Верховного совета всё возможно… Эта власть нелегитимна, и от неё можно ждать чего угодно», — заявил он.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области. Они также поручили создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься проведением систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами.