Эксперт назвал дискриминацией запрет на использование произведений на русском во Львове

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал решение Львовского областного совета установить мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

«Это уже не первый приступ русофобии на Львовщине. На самом деле инцидентов с ущемлением прав русских, русскокультурных и русскоязычных жителей Львова сотни, если не тысячи на протяжении всего времени со дня провозглашения независимости Украины. Фактически жители Львова подвергаются дискриминации, что нарушает и Конституцию Украины, и различные международные документы, которые были ратифицированы украинским парламентом», — выразил мнение эксперт.

По его словам, запрет подтверждает неготовность Украины соответствовать европейским принципам свободы и демократии.

«Этот инцидент ещё раз свидетельствует о том, что Украина далека от европейских принципов свободы и демократии. Русскоязычные люди на сегодняшний день находятся в условиях давления на их родной язык. Эта ситуация произошла в том числе из-за попустительства украинских властей, которые потворствуют антироссийской и русофобской пропаганде в украинских массмедиа. Информационное пространство Украины наполнено различного рода русофобскими шуточками, которые так или иначе унижают русских и русскокультурных людей», — заключил он.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области. Они также поручили создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься проведением систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами.