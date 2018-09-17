На Украине запретили изданный в России сборник воспоминаний о журналисте Олесе Бузине

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Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик», авторами которого являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.
На Украине запретили изданный в России сборник воспоминаний о журналисте Олесе Бузине
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что под запрет также попала книга Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа».

Таким образом, число российских изданий, запрещённых к ввозу на Украину, достигло 201.

Ранее стало известно, что Госкомтелерадио запретило ввоз ещё двух книг из России.

В мае ведомство предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию. 

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