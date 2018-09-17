На Украине запретили изданный в России сборник воспоминаний о журналисте Олесе Бузине
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что под запрет также попала книга Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа».
Таким образом, число российских изданий, запрещённых к ввозу на Украину, достигло 201.
Ранее стало известно, что Госкомтелерадио запретило ввоз ещё двух книг из России.
В мае ведомство предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.