На Украине запретили изданный в России сборник воспоминаний о журналисте Олесе Бузине

Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик», авторами которого являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что под запрет также попала книга Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа».

Таким образом, число российских изданий, запрещённых к ввозу на Украину, достигло 201.

Ранее стало известно, что Госкомтелерадио запретило ввоз ещё двух книг из России.

В мае ведомство предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.