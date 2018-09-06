Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну ещё двух книг из России
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- РИА Новости
«Госкомтелерадио отказал ООО «Етниктрейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории России двух книг московского издательства «Свет», в которых присутствуют признаки пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора», — сообщают на сайте ведомства.
В Госкомтелерадио запретили ввозить книгу Бориса Баландинського «Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы...», а также работу Александра Асова «Велесова книга».
Ранее сообщалось, что комитет запретил ввоз трёх книг из России.