Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну ещё двух книг из России

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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз ещё двух книг из России.
Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну ещё двух книг из России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Госкомтелерадио отказал ООО «Етниктрейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории России двух книг московского издательства «Свет», в которых присутствуют признаки пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора», — сообщают на сайте ведомства.

В Госкомтелерадио запретили ввозить книгу Бориса Баландинського «Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы...», а также работу Александра Асова «Велесова книга».

Ранее сообщалось, что комитет запретил ввоз трёх книг из России.

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