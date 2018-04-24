Украинские власти запретили ввоз в страну книги «Как жили на Руси»

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Госкомитет телевидения и радиовещания Украины отказал в выдаче разрешения на ввоз в страну с территории России книги Елены Качур «Как жили на Руси». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Украинские власти запретили ввоз в страну книги «Как жили на Руси»

«Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур «Как жили на Руси» в количестве 10 тыс. экземпляров», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что украинские эксперты якобы обнаружили в книге искажение исторических данных.

Ранее стало известно, что власти Украины запретили ввоз 18 книг из России на территорию страны. 

С 1 января 2017 года на Украине вступил в силу закон об ограничении доступа в страну иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

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