На Украине запретили книгу Поклонской и ещё 134 произведения из России

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Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на Украину 135 книг из России, включая произведение «Преданность вере и Отечеству» депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, передаёт «Украинские новости».
На Украине запретили книгу Поклонской и ещё 134 произведения из России
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По данным издания, в список под запрет попали книги Захара Прилепина, Павла Губарева, Валентина Катасонова и многих других.

Кроме того, в перечень попали издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — «Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории» Алексея Иванова и Сергея Бунтовского и «Украина от Адама до Януковича. Очерки истории. Серия «Библиотека Донбасской Руси» Бунтовского.

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