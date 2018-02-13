На Украине запретили книгу Поклонской и ещё 134 произведения из России
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По данным издания, в список под запрет попали книги Захара Прилепина, Павла Губарева, Валентина Катасонова и многих других.
Кроме того, в перечень попали издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — «Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории» Алексея Иванова и Сергея Бунтовского и «Украина от Адама до Януковича. Очерки истории. Серия «Библиотека Донбасской Руси» Бунтовского.
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