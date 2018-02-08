В издательстве прокомментировали претензии в адрес Поклонской из-за содержания её книги

Генеральный директор издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов прокомментировал RT претензии некоторых журналистов к депутату Государственной думы Наталии Поклонской из-за того, что в ранее опубликованной книге она использовала интервью корреспондентов различных изданий без указания их авторов.

Лобанов отметил, что издательство руководствовалось ст. 1274 Гражданского кодекса России («Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях»), а также пользовательским соглашением, которое опубликовано на сайте «Русский репортёр».

«Есть коммерческое использование, есть некоммерческое использование. Данный сборник и книга Наталии Владимировны Поклонской «Преданность вере и Отечеству» — общественно-политическое информационное издание. Средства от реализации, прибыль издательства, гонорар автора идут сугубо на благотворительные цели», — пояснил он.

Ранее журналистка Марина Ахмедова написала на своей странице в Facebook, что депутат не обратилась к ней за разрешением опубликовать интервью в книге.

«Юрист Поклонская оказалась выше того, чтобы спросить у авторов и издательств разрешения. По крайней мере у меня его никто не спрашивал. У редакции — тоже. А издательство «Книжный мир», опубликовавшее эту книжку, тоже, видимо, не посчитало нужным сообщить опытному юристу Поклонской, что брать чужие тексты без спроса нельзя», — написала Ахмедова.

5 февраля Поклонская в интервью «Газете.Ru» заявила, что для налаживания отношений с Россией на Украине необходимо привлечь к ответственности «всех преступников».