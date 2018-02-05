Поклонская рассказала о способе налаживания отношений Украины и России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что для налаживания отношений с Россией на Украине необходимо привлечь к ответственности «всех преступников».

«Всех преступников посадить в тюрьму. И привлечь к ответственности за их злодеяния, которые они совершают с 2013 года по настоящее время. Сегодня на Украине, по сути, люди, которые пришли к власти, захватили власть, организовав государственный переворот… и сегодня занимаются геноцидом украинского народа по языковому признаку и отношению к политике», — приводит её слова «Газета.Ru».

Поклонская отметила, что «на сегодняшний день непонятно, кто стоит во главе Украины». По её мнению, на этот вопрос должен отвечать украинский народ, которому не дают такого права.

«Попробуйте сказать что-то против этой власти. Попробуйте поговорить на русском языке сейчас на Украине — так закопают. Детей в песочнице бьют из-за того, что они позволяют себе на русском языке говорить», — добавила депутат.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что ответственность за происходящее на Украине несёт её президент Пётр Порошенко.