Поклонская назвала нелепыми обвинения Порошенко в адрес России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ответственность за происходящее на Украине несёт её президент Пётр Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередные обвинения со стороны президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом», — сказала депутат.

По словам Поклонской, за всё происходящее в стране несёт ответственность её глава.

«Поэтому можно говорить, что звёзды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега, но не поможет. За всё, что происходит в стране, никто так не в ответе, как вы — её президент», — подчеркнула она.

Ранее Порошенко заявил, что Россия хочет вернуть Украину в «сферу влияния» и что Москве нельзя доверять ни при каких условиях.