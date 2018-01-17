В Совфеде прокомментировали обвинения Порошенко в адрес России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство.

«Порошенко уже три года говорит об угрозе со стороны России, нагнетает русофобские настроения с целью удержать то шаткое положение, которое он получил вместе со своей командой в результате государственного поворота. Для того чтобы как-то привлекать международное сообщество к украинской проблеме, он придумывает новые тезисы, чтобы быть в фокусе публичного внимания. Последнее время это удаётся труднее, потому что ЕС и США уже увидели, что Порошенко не соответствует тому стандарту марионеток, которые обычно назначаются», — отметил Морозов.

По словам сенатора, заявления Порошенко не помогут ему отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем страны.

«Он не удержал экономику, разрушена социальная сфера, фактически продолжается гражданская война. В Верховной раде появились настроения о создании ядерной программы, поскольку видна неспособность Порошенко управлять государством, могут попытаться пойти по северокорейскому варианту. Украинский народ задумывается, а для чего нужна была та «революция достоинства», если у власти опять остались олигархи, если они сегодня обогащаются за счёт полного обнищания украинского народа — в этом парадокс тех событий. Порошенко сегодня не может никакими выступлениями завуалировать то, что в 2014 году на Майдане произошла трагедия украинского народа», — заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что Порошенко во время выступления на приёме руководителей дипломатических представительств обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство.