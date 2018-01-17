Порошенко заявил, что доверять России нельзя ни при каких условиях

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Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство, а также заявил, что Киев не должен доверять Москве ни при каких условиях, сообщает УНН.

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя ни маскировал бы — царский, коммунистический или псевдо-демократический», — заявил украинский лидер во время выступления на приёме руководителей дипломатических представительств.

По его словам, «самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина».

«Всё, что сегодня делает Россия на Украине, имеет одну единственную цель — вернуть нас в свою так называемую сферу влияния, уничтожить украинское государство как таковое», — добавил он.

Ранее Порошенко заявил, что для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни Киев ищет «нестандартные, нетривиальные и либеральные решения» для улучшения инвестиционного климата страны.

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