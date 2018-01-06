Порошенко рассказал о поисках нестандартных подходов для улучшения инвестклимата Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни Киев ищет «нестандартные, нетривиальные и либеральные решения» для улучшения инвестиционного климата страны.

«Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения, вызванная войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны России. Но оснований для фейерверка нет», — написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир».

Про підсумки 2017 та перспективи 2018 року читайте у моїй статті для спільного проекту журналу @tweetsNV і @TheEconomisthttps://t.co/6SvlaVwVeN — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2018 г.

По его словам, текущие экономические темпы неудовлетворительны для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни.

«Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест», — пояснил Порошенко.

Ранее Порошенко назвал членство в ЕС и НАТО стратегическими целями Украины.