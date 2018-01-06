Порошенко рассказал о поисках нестандартных подходов для улучшения инвестклимата Украины

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни Киев ищет «нестандартные, нетривиальные и либеральные решения» для улучшения инвестиционного климата страны.

«Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения, вызванная войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны России. Но оснований для фейерверка нет», — написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир».

По его словам, текущие экономические темпы неудовлетворительны для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни.

«Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест», — пояснил Порошенко.

Ранее Порошенко назвал членство в ЕС и НАТО стратегическими целями Украины.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119