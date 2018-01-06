Порошенко назвал членство в ЕС и НАТО стратегическими целями Украины

Членство Украины в Европейском союзе и НАТО остаётся стратегической целью для страны. Об этом написал украинский президент Пётр Порошенко в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир».

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаётся нашей стратегической целью», — заявил глава государства.

Про підсумки 2017 та перспективи 2018 року читайте у моїй статті для спільного проекту журналу @tweetsNV і @TheEconomisthttps://t.co/6SvlaVwVeN — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2018 г.

При этом Порошенко признал, что «это перспектива явно не 2018 года».

«Отмечу лишь, что я твёрдо убеждён в её реалистичности», — добавил он.

Ранее Пётр Порошенко пообещал гражданам, что в обозримом будущем в стране пройдут референдумы о вступлении в Евросоюз и НАТО.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.