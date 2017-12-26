Эксперт оценил перспективы Украины и Турции на вступление в ЕС

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля об отсутствии у Турции и Украины возможностей для вступления в Европейский союз в ближайшие годы.

«Нового здесь ничего нет, это было давно озвучено руководством Евросоюза. Касаемо Турции, она с конца XX века проводит переговоры о вступлении в ЕС. Но в последнее время ситуация осложнилась, и переговоры, по сути, заторможены. Премьер-министр Австрии Себастьян Курц, например, заявил, что в нынешнем виде, когда в стране нарушаются права человека, Турция не сможет вступить в ЕС. И Зигмар Габриэль также подчеркнул, что об этом не может быть и речи до тех пор, пока многие видные общественные деятели, включая журналистов, учёных, находятся в турецких тюрьмах, так как в Евросоюз может вступить только страна, демократические институты которой работают без изъяна», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что у Украины перспективы вступления в ЕС намного туманнее.

«Украине вообще никто никогда не говорил, что она может в ближайшее время вступить в Евросоюз. Украина находится в такой же ситуации (как и Турция в отношении соблюдения прав человека. — RT). Но Турция более развитая страна в экономическом плане и, наверное, больше подходит для углублённого сотрудничества с ЕС. Украине предстоит ещё очень много сделать, никто не будет принимать в ЕС отсталую страну, которую, по сути, придётся содержать», — добавил Топорнин.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что не может представить, что Украина и Турция смогут войти в ЕС в ближайшие годы.