Поклонская просит Генпрокуратуру Украины начать расследование в отношении Порошенко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении целого ряда украинских политиков.

Поклонская просит начать расследование против политиков, среди которых — украинский лидер Пётр Порошенко и глава МВД Украины Аресен Аваков, передаёт РИА Новости.

«Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив мне как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении Пашинским, Парубием… и другими членами преступной организации уголовных преступлений», — говорится в заявлении.

В нём депутат приводит факты причастности политиков к уголовным преступлениям, среди которых — создание преступной организации, совершившей тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения против национальной безопасности Украины и её граждан с целью насильственного свержения конституционного строя государства Украина и захвата власти.

Поклонская обвиняет нынешних чиновников на Украине в государственной измене путём предоставления иностранным государствам, их спецслужбам и представителям помощи в проведении подрывной деятельности против страны, а также в создании незаконных вооружённых формирований, содействии в совершении террористических атак на территории ряда областей страны и финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что адвокаты Поклонской добились регистрации в украинском суде уголовного производства по факту её увольнения из Генпрокуратуры Украины.