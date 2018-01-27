Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым и отметила, что его безопасность там будет гарантироваться дивизионом зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», развёрнутым на полуострове.

«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 «Триумф», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

Она отметила, что лично воспринимает санкции только как позитивную оценку своей работы на благо родины.

«Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные — просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнёров в виде санкций ограничивает их же», — добавила она.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников передал привет Трампу в ответ на санкции.

Отмечалось, что новые антироссийские санкции были введены американским Минфином с целью «оказать давление на Москву».