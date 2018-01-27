Губернатор Севастополя передал привет Трампу в ответ на санкции

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прокомментировал введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы.

«Сегодня узнал об очередных санкциях. Теперь от США. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу», — написал Овсянников в Instagram.

Также он разместил фотографию так называемого «красного тарана» — столкновения боевых кораблей СССР и США в Чёрном море в 1988 году.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

В МИД заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США.

Подробнее — в материале RT.

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США Санкции
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