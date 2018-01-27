Губернатор Севастополя передал привет Трампу в ответ на санкции
«Сегодня узнал об очередных санкциях. Теперь от США. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу», — написал Овсянников в Instagram.
Также он разместил фотографию так называемого «красного тарана» — столкновения боевых кораблей СССР и США в Чёрном море в 1988 году.
26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
В МИД заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США.
Подробнее — в материале RT.