МИД: Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что Соединённые Штаты ввели новые санкции в отношении России под надуманным предлогом, обвиняя Москву в причастности к украинскому кризису.

«В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами... Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также отметили, что Вашингтон не оценил желания посла США в России Джона Хантсмана наладить отношения с Москвой.

«Примечательно, что за несколько часов до введения санкций... Хантсман опубликовал в издании The Moscow Times статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Как видим, в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.