В Совфеде назвали новые санкции США переходом на глобальную конфронтацию
«Абсолютно ясно, что американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям, будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт — всё что угодно», — говорится в тексте сообщения.
При этом Клинцевич добавил, что ответом на данное решение Соединённых Штатов может быть «строительство самодостаточной России».
Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.