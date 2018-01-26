В Совфеде назвали новые санкции США переходом на глобальную конфронтацию

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в своём Facebook назвал введение новых санкций США в отношении России окончательным переходом на глобальную конфронтацию.

«Абсолютно ясно, что американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям, будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт — всё что угодно», — говорится в тексте сообщения.

При этом Клинцевич добавил, что ответом на данное решение Соединённых Штатов может быть «строительство самодостаточной России».

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

В санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.