Министр финансов США объяснил введение новых санкций против России

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции США против ряда граждан России и Украины направлены на «оказание давления» для полной имплементации Минских соглашений.

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать Минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, находящимися под санкциями США за их деятельность на Украине, будут вовлечены в деятельность, которая может подвергнуть их санкциям в США», — приводит РИА Новости заявление Мнучина.

Он отметил, что объявленные санкции «являются частью обязательств Минфина по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения её обязательств в рамках Минских соглашений».

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции в отношении России. В санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

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