Под санкции США попал замминистра энергетики России

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Под новые санкции США попал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Всего в списке 21 человек.

В перечень юридических лиц вошли: Doncoaltrade, ООО «Евро-Полис», «Инстар-лоджистикс», «Газ-Альянс», внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», «Силовые машины», ООО «Угольные технологии», АО «ВАД» и ЗАО «Внешторгсервис».

Кроме того, уточнены санкции по 12 компаниям, связанным с «Сургутнефтегазом», который находится в санкционном списке с 2014 года. 

Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

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