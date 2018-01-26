Под санкции США попал замминистра энергетики России
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Всего в списке 21 человек.
В перечень юридических лиц вошли: Doncoaltrade, ООО «Евро-Полис», «Инстар-лоджистикс», «Газ-Альянс», внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», «Силовые машины», ООО «Угольные технологии», АО «ВАД» и ЗАО «Внешторгсервис».
Кроме того, уточнены санкции по 12 компаниям, связанным с «Сургутнефтегазом», который находится в санкционном списке с 2014 года.
Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.