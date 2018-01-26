«Бессмысленная кампания»: в МИД России прокомментировали расширение санкций со стороны США

Расширение антироссийских санкций — это продолжение «бессмысленной кампании», которая обернётся лишь потерями для американского бизнеса. Так введение Соединёнными Штатами новых ограничительных мер прокомментировали в МИД России. В ведомстве также отметили, что оставляют за собой «право на ответ». Ранее Минфин США включил в санкционный список более 20 физических лиц и 9 компаний, а также 12 дочерних предприятий «Сургутнефтегаза», против которого санкции были введены ещё в 2014 году.

Решение Министерства финансов США о расширении санкций против России из-за ситуации на Украине является «демонстрацией беспомощности» Вашингтона и обернётся лишь финансовыми потерями для американского бизнеса. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернётся лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — говорится в сообщении.

Расширили список

США расширили санкционный список в отношении России из-за «ситуации на Украине». Документ опубликовало подразделение Минфина Соединённых Штатов — Офис по контролю над иностранными активами (OFAC).

В список включили 21 физическое лицо. Среди них — девять граждан России, в том числе заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Под ограничения попали 10 министров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик: министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, министр госбезопасности ДНР Владимир Павленко, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.

Новые санкции были также введены в отношении девяти компаний. В список в числе прочих попали ПАО «Силовые машины» и ЗАО «ВО Технопромэкспорт», поставлявшие турбины Siemens электростанциям в Крыму.

Кроме того, были уточнены секторальные ограничительные меры в отношении 12 дочерних организаций компании «Сургутнефтегаз» — «Калининграднефтепродукт», «Киришинефтеоргсинтез», «Киришиавтосервис», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», «Медиа-Инвест», «Ленгипронефтехим», «Сургутнефтегазбанк», «Совхоз «Червишевский», «Страховое общество «Сургутнефтегаз» и «Сургутмебель».

Стоит отметить, что сама компания «Сургутнефтегаз» была внесена в список секторальных санкций США ещё в 2014 году. А согласно американскому санкционному законодательству, меры в отношении фигурантов списков распространяются и на их дочерние предприятия.

Как объяснил министр финансов США Стивен Мнучин, новые санкции направлены на «оказание давления» на Москву для полной реализации минских договорённостей по Украине.

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжает выявлять тех, кто пытается подорвать Минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями США за их деятельность на Украине, вовлекаются в деятельность, которая может подвергнуть их санкциям в США», — приводит РИА Новости слова Мнучина.

Министр финансов США Стивен Мнучин

AFP

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Тем временем находящийся в Давосе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые санкции против России.

«Я поблагодарил господина госсекретаря за санкции, которые вводятся Соединёнными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной», — приводит слова украинского лидера телеканал «112 Украина».

Пётр Порошенко

AFP

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Реакция России

В России же решение американских властей считают неэффективным и бесперспективным.

«Мы живём под санкциями. Мы привыкли и работать под этими санкциями. Думаю, это направление бесперспективное, потому что они нас заставляли усиленно развиваться. Эффект будет абсолютно обратный», — заявил в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его мнению, американцы используют рестриктивные методы из-за собственного бессилия.

«Это элементарная политика сдерживания России. Американцы пытаются любой ценой сдержать наш экономический рост, наше развитие. Но используют такие методы, которые вообще недопустимы в современном мире и в корне расходятся с нормами ВТО. Однако Россия от этого не умрёт, а продолжит своё движение вперёд», — уверен сенатор.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, действия США — это «выстроенная система давления на российские власти». Вашингтон пытается надавить на тех, кто, по его мнению, может повлиять на российскую политику «с целью сворачивания национально ориентированного курса».

«Чтобы обезопасить страну от негативных сценариев, связанных с вмешательством во внутренние дела извне, следует решать задачи по укреплению экономического потенциала страны, развитию промышленности, сельского хозяйства, укреплению финансовой системы. Только в этих условиях Россия может противостоять санкционному или другому давлению», — считает депутат.