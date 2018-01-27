Косачёв о санкциях США: американский санкционный принтер взбесился

Санкционная политика США приобрела хаотичный характер. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы.

«В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчёлка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», — написал Косачёв в Facebook.

По его словам, санкционная политика США приобрела хаотичный характер, а ограничения вводятся на всех направлениях, где могут быть интересы США.

«На российском направлении Минфин продолжает методично «дожимать» украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона», — подчеркнул сенатор.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников передал привет Трампу в ответ на санкции.

Подробнее — в материале RT.