Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг фильма «Смерть Сталина»

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала отзыв Министерством культуры прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина».

«Дискуссия о фильме, который никто не видел («Смерть Сталина»), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели её пределы. А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом — о недопустимости её ограничения», — написала Поклонская в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат добавила, что, по её мнению, свобода творчества заканчивается там, где она посягает на права других людей.

Ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен был выйти в прокат 25 января.

Подробнее — в материале RT.

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