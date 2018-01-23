Фильм «Смерть Сталина» могут лишить прокатного удостоверения

Юристы Министерства культуры обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» из-за наличия признаков экстремизма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Отправившие запрос юристы указывают на то, что прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что кинокартина содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством страны.

«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — указывается в письме.

Отмечается, что создатели фильма, по мнению обратившихся, исказили образы исторических личностей. В частности, маршал Георгий Жуков, по словам авторов обращения, представлен в картине как «воинствующий клоун».

«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение», — заключают юристы.

В пресс-службе Минкультуры ТАСС подтвердили, что «юристы ведомства, посмотрев фильм, обратились с письмом к Владимиру Мединскому».

Ранее сообщалось, что 25 января в российский прокат выходит фильм «Смерть Сталина» — чёрная комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС.