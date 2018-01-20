Смех сквозь слёзы: в прокат выходит чёрная комедия «Смерть Сталина»

25 января в российский прокат выходит фильм «Смерть Сталина» — чёрная комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС. Действие картины происходит в 1953 году — до и после смерти генерального секретаря. В России известие о выпуске киноленты было воспринято неоднозначно. В частности, недовольство релизом выражали коммунисты — в КПРФ «Смерть Сталина» назвали «мерзостью» и попыткой «внести раскол» в общество. Что представляет собой новая работа британского режиссёра — в материале RT.

В четверг, 25 января, в российский прокат выходит чёрная комедия «Смерть Сталина», повествующая о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС во время болезни и после смерти генерального секретаря в 1953 году.

За основу сценария были взяты комиксы художников Фабьен Нури и Тьерри Робин «Смерть Сталина» и «Часть вторая — похороны». Режиссёром картины выступил британский сатирик Армандо Ианнуччи, который обрёл широкую известность благодаря комедии «В петле» (номинация на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий), сериалам «Вице-президент» (семь номинаций на «Золотой глобус») и «Гуща событий». По мнению Яна Зеноу, одного из продюсеров картины, никто не сумел бы «представить в сатирическом ключе один из самых тёмных периодов в истории России» лучше Ианнуччи. Не удивительно, что ради участия режиссёра в проекте кинокомпания не колеблясь перенесла съёмки на целый год.

Актёрский состав тоже подобрался достаточно сильный: в киноленте снялись Стив Бушеми (Никита Хрущёв), Джеффри Тэмбор (Георгий Маленков), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Майкл Пэйлин (Вячеслав Молотов) и Ольга Куриленко (Мария Юдина).

Тем не менее, как отмечает на страницах The Guardian кинокритик Симран Ханс, комедия получилась «не столько чёрная, сколько мрачная».

«Казалось бы, Армандо Ианнуччи, снимающий комедию о советской России, — чего ещё желать? Режиссёру представилась возможность не только воспользоваться распространёнными сегодня антироссийскими настроениями, но и пройтись по одному из самых известных диктаторов в истории, да ещё в тот момент, когда у всех перед глазами есть реальные примеры авторитарных личностей, опьянённых собственной властью. Тем обиднее, что сатира у Ианнуччи получилась не особенно хлёсткая», — пишет она.

В России известие о выходе фильма восприняли неоднозначно. В частности, против выдачи картине прокатного удостоверения выступили в КПРФ.

«Все нормальные, адекватные люди относятся к таким мерзостям плохо. Сегодня поддержка, в том числе и Сталина, и Ленина, растёт, среди молодёжи в первую очередь. Любители-русофобы, которые есть и у нас, которые дают прокатное удостоверение таким фильмам, просто вносят очередной раскол и вбрасывают топор в общество, пытаясь спровоцировать определённое недовольство. Это обычное явление. Это обычные провокаторы», — заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.

© Кадр из фильма «Смерть Сталина» (2017)

События в вольной трактовке

Создатели картины позиционируют её как «тоталитарную комедию в вольной трактовке». Определение более чем исчерпывающее: действительно, за основу фильма брались реальные события, а вот ход их развития и особенно реакция на них со стороны героев определялись фантазией авторов комикса и сценаристов. Порой произошедшие в разное время эпизоды сдвигались и объединялись между собой: так, смерть Иосифа Сталина оказалась связана с концертом, показанным в начале киноленты (режиссёр отмечает, что одно выступление на самом деле пришлось начать заново, чтобы сделать запись для генерального секретаря). По сюжету Мария Юдина, одна из любимых пианистов Сталина, вместе с пластинкой передаёт ему записку с критикой режима. Иосиф Виссарионович читает письмо, смеётся — и падает навзничь.

Охрана не решается зайти в комнату, и генсек продолжительное время лежит в луже собственной мочи (согласно утверждениям некоторых историков, это правда). На место происшествия в срочном порядке съезжаются люди из ближайшего окружения Сталина, которые водят хороводы вокруг тела, не зная, как к нему подступиться, чтобы не испачкать одежду (тут уже мы сталкиваемся с художественным вымыслом с целью создания комического эффекта). В результате долгих дискуссий принимается решение позвать медиков.

И опять гротеск: после прогремевшего «дела врачей» многие доктора отстранены от работы и сидят в лагерях, поэтому к обездвиженному генералиссимусу едут вызволенные из тюрем и вышедшие на пенсию специалисты.

Что делать с больным Сталиным, в верхушке ЦК не понимают. Зато когда врачи констатируют смерть генсека, запускается механизм борьбы за власть: де-юре преемником становится податливый Георгий Маленков, однако в действительности на высшую должность претендуют расчётливый и жестокий Лаврентий Берия и с виду безобидный Никита Хрущёв. Впрочем, ближе к концу фильма Берия с Хрущёвым меняются ролями: первый демонстрирует чудеса великодушия, решив остановить репрессии, а второй, напротив, идёт на всё, чтобы захватить государственный аппарат.

Ианнуччи отмечал, что некоторые из героев вызывают лишь отвращение, однако к кому-то всё же удаётся проникнуться симпатией. Пожалуй, в число более-менее положительных персонажей можно внести маршала Жукова — прямолинейного военного, который никого не боится (но всё же с охотой участвует в сговоре по уничтожению Берии). Или Маленкова, что больше озабочен собственным внешним видом, нежели «дворцовыми» интригами.

© Кадр из фильма «Смерть Сталина» (2017)

Помимо политиков, в число центральных персонажей картины входят дети Сталина — Светлана и Василий. Светлана (Андреа Райзборо) показана чрезмерно эмоциональной и осторожной девушкой, Василий (Руперт Френд) — безрассудным, несдержанным и глупым юношей, заткнуть рот которому мечтает вся партийная элита. Ещё одна интересная фигура — пианистка Юдина, вроде бы выступающая против режима, а вроде бы делающая это не слишком настойчиво.

Высмеивание работы политиков — для Ианнуччи дело привычное. И в «Вице-президенте», и в «Гуще событий», и в «Смерти Сталина» объектом насмешек со стороны режиссёра становятся они: вершители судеб, способные одним указом перечеркнуть жизни миллионов людей — и в то же время сомневающиеся, суетящиеся, нелепые. Чтобы довести образы горе-правителей до абсурда, их наряжают в костюм поверх пижамы, заставляют бегать наперегонки и делают заложниками комедии положений. Глупость, трусость, беспринципность — вот на что в первую очередь обращает внимание Ианнуччи. Поэтому персонажи «Смерти Сталина» с равным успехом могли бы стать героями аналогичного фильма о борьбе за власть в другом государстве.

Тем не менее поведение героев в условиях форс-мажора и необходимости принятия важных решений — лишь одна сторона медали. Через призму сатиры британский режиссёр пытается взглянуть на социально-политическую обстановку того времени. Так, объектом сатиры становятся массовые репрессии — крайне болезненный эпизод нашей истории. В комическом ключе создатели картины показывают, как люди до последнего оправдывали Сталина, отрекались от ближних и тряслись из-за звонка в дверь. Возникает вопрос, насколько целесообразным является такой ход: над сценой с улепётывающим от сотрудников органов пожилым врачом могут не засмеяться те, кто осознаёт, от чего бежал медик. Также вероятно, что сцена прерванного после внезапной отмены репрессий расстрела заставит некоторых зрителей содрогнуться от ужаса, а отнюдь не восхититься остроумием сценаристов. И совершенно ясно, что «Смерть Сталина» — неоднозначный, очень тяжёлый фильм, который способен ввергнуть часть аудитории в самый настоящий шок.

Впрочем, именно на такой эффект, судя по всему, и рассчитывал режиссёр. «Мы хотели снять фильм, который заставил бы зрителя смеяться и одновременно выбил его из колеи», — признавался он.

В то же время Ианнуччи уверяет, что осознавал необходимость уважительного и осторожного отношения к вопросу: «Миллионы были убиты или пропали в ГУЛАГе, и это отнюдь не может и не должно быть поводом для шуток. Мы не забывали об этом на всём протяжении работы над фильмом».

Получилось ли у британского режиссёра деликатно подойти к теме репрессий — каждый зритель решит самостоятельно. Однако очень вероятно, что просмотр «Смерти Сталина» оставит после себя слишком много вопросов. Например — существуют ли темы, неприемлемые даже для чёрной комедии (казалось бы, лучшего жанра, чтобы заострить внимание на абсурдности и некорректности происходящего), и можно ли смеяться над тем, над чем смеяться нельзя, да и в принципе невозможно.