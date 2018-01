Разминка перед «Оскаром»: в США назвали лауреатов «Золотого глобуса»

В воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус». Лучшей драматической картиной была признана кинолента Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», лучшей комедией — «Леди Бёрд» Греты Гервиг. Статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», за которую боролась «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, забрала картина Фатиха Акина «На пределе». Об этих и других лауреатах — в материале RT.

Награды вручались более чем в 20 номинациях — за полнометражные ленты и телевизионные работы. По традиции победителей путём анонимного голосования выбрали члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (около ста человек).

Кэтрин Зета-Джонс и многие другие звёзды выбрали чёрные наряды — в знак протеста против сексуальных домогательств и насилия

Как и ожидалось, большинство гостей церемонии пришли в нарядах чёрного цвета, таким образом выражая солидарность с жертвами сексуального насилия. Церемонию вёл комик Сет Мейерс — он непринуждённо шутил на тему ещё не утихшего в Голливуде скандала.

Полный метр

«Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Она также получила награды за лучший сценарий, лучшую драматическую актрису (Фрэнсис Макдормэнд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Лауреатом в категории «Лучшая комедия или мюзикл» стала дебютная работа Греты Гервиг «Леди Бёрд». Исполнительнице главной роли в этом фильме Сирше Ронан вручили статуэтку за лучшую женскую роль в данном жанре.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

Статуэтка за лучшую мужскую роль в драме досталась Гэри Олдмену («Тёмные времена»), в комедии — Джеймсу Франко («Горе-творец»). «Глобус» за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Лучшим анимационным фильмом была признана работа Pixar «Тайна Коко».

В категории «Лучшая песня» победила композиция That is me («Величайший шоумен»). С наградой за лучший саундтрек с церемонии ушёл Александр Деспла («Форма воды»). Работа над этим фильмом принесла Гильермо дель Торо «Золотой глобус» за лучшую режиссуру.

Телевидение

Лучшим драматическим сериалом года был признан «Рассказ служанки». Награда за лучшую женскую роль в драматическом сериале досталась актрисе Элизабет Мосс, исполнившей главную роль в этом проекте.

Лучшей телевизионной комедией был признан сериал «Удивительная миссис Майзел». Награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале забрала актриса Рейчел Броснахэн за работу в этом проекте.

Обладателем «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в комедийном телесериале стал Азиз Ансари («Мастер на все руки»), а в драматическом — Стрелинг К. Браун (шоу «Это мы»).

Проект «Большая маленькая ложь» получил четыре статуэтки, в том числе как лучший мини-сериал. Сыгравшая Селесту Райт Николь Кидман стала лучшей драматической актрисой мини-сериала, исполнившая роль Ренаты Клейн Лора Дерн ушла с наградой за лучшую женскую роль второго плана, а Александр Скарсгард — за мужскую.

Актёры сериала «Большая маленькая ложь» с наградами

Лауреатом в номинации «Лучший актёр мини-сериала» стал Юэн Макгрегор («Фарго»).

Как и было анонсировано, премия имени Сесиля Б. Де Милля (за выдающиеся заслуги) досталась Опре Уинфри.

Плохой день для «Нелюбви»

Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», боровшаяся за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», статуэтку не получила — «Золотой глобус» достался картине немецкого режиссёра турецкого происхождения Фатиха Акина «На пределе», повествующей о женщине, чьи муж и сын погибли в результате теракта.

Режиссёр Фатих Акин с афишей своей картины «На пределе», которая была удостоена «Золотого глобуса»

С фильмами Акина и Звягинцева соперничали «Квадрат» Роберта Эстлунда, «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио и «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли.

Теперь «Нелюбовь» поборется за «Оскар»: фильм вошёл в шорт-лист премии Американской академии.

В 2015 году «Золотой глобус» получила другая лента Звягинцева — «Левиафан». Этот фильм тоже был номинирован на «Оскар», но статуэтку не получил.

Разминка перед «Оскаром»

«Золотой глобус» — одна из наиболее престижных и старейших кинематографических премий в мире. Традиция её вручения была заложена ещё в 1944 году — правда, награждать создателей телевизионных проектов начали несколькими годами позднее.

Со временем «Глобус» обзавёлся большим количеством номинаций: так, в 1951 году к драматическим категориям добавились награды за роли в мюзиклах или комедийных кинолентах, в 1986-м — за лучший иностранный фильм (впоследствии «Лучший фильм на иностранном языке»), а в 2007-м — за лучший анимационный фильм.

Наибольшее количество премий за время существования «Золотого глобуса» получили Мэрил Стрип (в актёрской категории) и Барбра Стрейзанд (актёрская, музыкальная, продюсерская и режиссёрские категории).

Картина «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла также стала рекордсменом по числу наград — она победила в семи номинациях. А вот «Грязная игра» Колина Хиггинса, «Кто боится Вирджинии Вулф?» Майка Николса и «Крёстный отец — 3» Фрэнсиса Форда Копполы, хотя и были представлены в семи категориях, не смогли преуспеть ни в одной из них.

Примечательно, что «Золотой глобус», проходящий за два месяца до церемонии вручения «Оскара», с недавнего времени является своеобразным зеркалом премии Американской киноакадемии или «разминкой» перед ней. Всё чаще «Оскар» стали получать картины, незадолго до того ставшие лауреатами «Золотого глобуса».

Так, с начала 2010-х годов обе премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» взяли «Месть» Сюзанны Бир, «Развод Надеры и Симин» Асгара Фархади, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Великая красота» Паоло Соррентино и «Сын Саула» Ласло Немеша (то есть пять из семи кинолент). В категориях англоязычных фильмов четыре совпадения: «Лунный свет» Барри Дженкинса, «12 лет рабства» Стива Маккуина, «Операция «Арго» Бена Аффлека и «Артист» Мишеля Хазанавичуса.