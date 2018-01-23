Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

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Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», сообщает ТАСС.

«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», — заявила и. о. директора департамента кинематографии ведомства.

По её словам, основанием для отзыва стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утверждённых постановлением правительства России.

Ранее сообщалось, что юристы Министерства культуры обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» из-за наличия признаков экстремизма.

Как сообщалось, прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что кинокартина содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством страны.

Фильм «Смерть Сталина» — чёрная комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен был выйти в прокат 25 января.

Подробнее — в материале RT.

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