В РВИО выступили против показа фильма «Смерть Сталина»

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов в беседе с RT прокомментировал обращение юристов Министерства культуры к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» из-за наличия признаков экстремизма.

«Я был в числе приглашённых и посмотрел этот фильм. Никакого удовольствия, мерзость и гадость ещё та. Фильм отвратительный. Я не берусь судить какие-то кинематографические качества. Этот фильм унижает и оскорбляет российскую историю. Мне сложно представить в британском прокате фильм, который рассказывал бы про частную жизнь представителей королевской семьи. Здесь все наши персонажи выставлены идиотами. Они могли быть тиранами, но идиотами не были. Это то, как Запад представляет менталитет российского человека. Я считаю, что этот фильм порочит и оскорбляет людей. Он направлен на причинение морального вреда. Сложно представить, что может быть, если фильм начнут показывать в российских кинотеатрах», — отметил Кононов.

Юристы Министерства культуры обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» из-за наличия признаков экстремизма.

Фильм «Смерть Сталина» — чёрная комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен выйти в прокат 25 января.

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