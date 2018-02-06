На Украине запретили к ввозу из России книги о самогоноварении

На Украине пособие по самогоноварению внесли в список российских книг, которые запрещены к ввозу в страну.

В перечень книга была внесена Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Отмечается, что в список попали три издания, в числе которых «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки».

«Невинное на первый взгляд издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу «украшает» георгиевская лента», — говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что с 2017 года был введён запрет на ввоз на территорию Украины более 200 книг из России.