РПЦ полностью прекратит общение с Константинополем в случае автокефалии Украины
- РИА Новости
«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервём евхаристическое общение», — цитирует Легойду ТАСС.
Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви. По словам управделами Украинской православной церкви, представители Константинопольского патриархата «действуют антиканонично».
Также Священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, которая является канонической территорией Московского патриархата.
Речь идёт об архиепископах Данииле Памфилийском из США и Илларионе Эдмонтонском из Канады.