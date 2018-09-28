РПЦ полностью прекратит общение с Константинополем в случае автокефалии Украины

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что Русская православная церковь прервёт каноническое общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию раскольнической церкви на Украине.
РПЦ полностью прекратит общение с Константинополем в случае автокефалии Украины
  • РИА Новости

«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервём евхаристическое общение», — цитирует Легойду ТАСС.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви. По словам управделами Украинской православной церкви, представители Константинопольского патриархата «действуют антиканонично».

Также Священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, которая является канонической территорией Московского патриархата.

Речь идёт об архиепископах Данииле Памфилийском из США и Илларионе Эдмонтонском из Канады.

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