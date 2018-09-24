Эксперт объяснил отказ митрополита Онуфрия встречаться с экзархами

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Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT отказ митрополита Киевского и всея Украины от встречи с экзархами Константинопольской церкви.
Эксперт объяснил отказ митрополита Онуфрия встречаться с экзархами
  • РИА Новости

«Хотелось бы выразить уважение мужеству митрополита Онуфрия, который и раньше совершал опасные поступки на нынешней Украине. Например, он отказался встать и почтить героев АТО. Сейчас он отказался от встречи с экзархами, которых откровенно поддерживают украинская власть и власть коллективного Запада. Несмотря на то что церковь на Украине отделена от государства, государство активно вмешивается в церковные дела. Сейчас, насколько мне известно, создаются специального рода органы, которые будут заниматься описью УПЦ МП: несомненно, это делается в преддверии того, что с помощью других государственных органов, праворадикалов всё это имущество будет изыматься. Это храмовые комплексы, земля, с ними связанная, банковские счета», — отметил Безпалько.

Эксперт добавил, что сама Украинская православная церковь никогда не просила автокефалии, поэтому «общаться с экзархами Онуфрий справедливо не желает».

«Предоставлять автокефалию какой-то их раскольнической группировке Константинополь, скорее всего, не будет. Вероятнее всего, он создаст ещё одну структуру на Украине, куда будет пытаться втащить епископов, клириков и мирян из разных структур. На УПЦ МП будет оказываться колоссальное давление — прежде всего со стороны украинского государства, международных структур, — чтобы принудить к вступлению в эту структуру», — заключил Безпалько.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви. По словам управделами Украинской православной церкви, представители Константинопольского патриархата «действуют антиканонично».

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера.

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