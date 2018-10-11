В УПЦ КП сообщили о двух важных решениях Синода по Украине

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Синод Вселенского патриархата принял два важных для Украины решения, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.
В УПЦ КП сообщили о двух важных решениях Синода по Украине
  • Reuters

«Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата», — написал он в Facebook.

По его словам, первое из них касается удовлетворения апелляции патриарха Филарета, второе — признания незаконной «аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году».

Зоря проинформировал, что в скором времени о решениях будет объявлено официально.

Ранее митрополит Иларион выразил надежду на отсутствие скоропалительных решений синода по автокефалии для Украины.

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