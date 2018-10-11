Филарет заявил, что Вселенский патриархат снял с него анафему

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о том, что Вселенский патриархат снял анафему с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

«Это решение о недействительности этих всех запретов (анафемы. — RT) даёт нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с автокефальной церковью», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что у Украины появилась возможность создания единой поместной церкви.

Ранее пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что Синод Вселенского патриархата принял два важных для Украины решения.

В настоящее время в стране действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, в стране также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.