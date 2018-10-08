«Константинополь создал катастрофический прецедент»: официальный представитель РПЦ — о судьбе церкви на Украине

У константинопольского патриарха нет права предоставлять автокефалию Украине, и любые попытки внести подобным образом раскол в мировое православие чреваты необратимыми трагическими последствиями для мирового христианства. Об этом в интервью RT рассказал официальный представитель Русской православной церкви священник Александр Волков. По его мнению, попытки президента Украины Петра Порошенко вмешиваться в дела церкви могут привести к серьёзному противостоянию в стране. Также он отметил, что притязания константинопольского патриарха на роль «православного папы» не разделяются поместными церквями.

— Московский патриархат и информационные службы РПЦ до последнего времени занимали очень сдержанную позицию в отношении событий, происходящих на Украине вокруг церкви. Однако после решения вселенского патриарха Варфоломея назначить своих экзархов на Украине Русская православная церковь резко осудила этот шаг, охарактеризовав его как «беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата». Чем объясняется такая смена тональности?

— Весь этот процесс длится уже довольно долго. К сожалению, сейчас мы можем открыто констатировать, что Константинопольский патриархат на протяжении довольно долгого времени постепенно проводил свою линию на Украине. При этом мы слышали заверения со стороны Константинопольской церкви о том, что, во-первых, Константинополь признаёт единственную каноническую структуру на Украине — Украинскую православную церковь — и, во-вторых, разделяет боль и озабоченность Московского патриархата по поводу раскола на Украине.

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Сегодня риторика поменялась. В последние месяцы мы столкнулись с очень грубой агрессией со стороны Константинопольского патриархата, которому никогда и никто не давал права принимать какие-то самостоятельные решения на территории другой церкви. Никто и никогда не рисковал оспаривать, что Украинская православная церковь — духовная часть Русской православной церкви, и здесь не может быть принято каких-либо решений без участия всего мирового православия. Константинополь создал катастрофический прецедент, который может повлечь за собой необратимые последствия для всего мирового христианства.

— Как себя вести в сложившихся обстоятельствах обычным прихожанам? Должны ли они встать на защиту своей веры?

— Людям нужно набраться терпения и сохранять уверенность в собственной правоте. Конечно же, защита своих святынь и защита своей веры — это долг любого православного человека. В первую очередь мирянина, не священника. Встать за свою веру, встать за свои святыни — это нормально. Но, чтобы действительно вставать на защиту, нужно всё же, чтобы были для этого какие-то объективные поводы. Конечно, со всех сторон могут появиться горячие головы. И со всех сторон могут быть люди, которые могут бежать немного впереди паровоза. Поэтому ситуация очень опасная: может заискрить в любой момент.

Официальный представитель Русской православной церкви священник Александр Волков

РИА Новости

—Сейчас на Украине раздаются голоса о том, что Московский патриархат не имеет никаких исторических прав на УПЦ...

— Надо сказать, что история — вещь сложная, требующая к себе серьёзного подхода. Это не инструмент, который можно использовать так или иначе в зависимости тех или иных политических представлений. Но, к сожалению, мы видим, что Константинопольский патриархат берёт некоторые эпизоды истории, перевирает их и использует под свои сегодняшние нужды.

На протяжении последних десятилетий Украинская православная церковь существует совершенно самостоятельно и автономно от Москвы, и нас связывает лишь наше духовное единство. Но мы стоим совершенно чётко на той позиции, что нет никаких объективных исторических данных, которые отменяют эту связь между Киевом и Москвой.

Мы всегда открыты к диалогу и всё время наших отношений с Константинополем предлагали нашим братьям сесть вместе, изучить все за и против, открыть архивы и принять общее решение, как нам смотреть на историю. Ни разу не было никакого ответа на наши предложения.

Также необходимо отметить, что у Московского патриархата, как у церкви внутри Российской Федерации, нет на Украине никакой собственности. Нет, не было, и об этом речи не идёт в принципе. Всё, что находится на Украине, является частью украинского государства. Русской церкви нечего требовать. У нас только духовная связь.

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—Что сегодня может остановить агрессию в отношении УПЦ со стороны украинских радикалов?

— Всё, что происходит сейчас на Украине, может привести к противостоянию. Религиозный фактор — самый тонкий и самый рискованный во всех отношениях. Любой умный политик, чем бы он ни руководствовался, должен это учитывать. Недальновидные политики, разыгрывая церковную карту, не понимают, с каким огнём играют.

Необходимо понимать важность религии для Украины. Для простых украинцев тема веры и православия — ключевая составляющая их жизни. Здесь может быть достаточно одной искры. Этой искрой совершенно точно станут необдуманные, безрассудные действия украинских националистов.

—То есть вы не отрицаете возможности массовых захватов храмов, масштабного кровопролития и даже религиозной войны?

— Этих радикалов власть Украины не контролирует. Киев не может дать каких-то гарантий, что завтра, если кто-то кому-то скажет «ату», эти люди никуда не побегут. Потом будут разбираться, что «ату» сказал не тот, что эти не так поняли и так далее. Мы призываем мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию.

Украинские радикалы у Киево-Печерской лавры.

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— Как должны себя вести в этой ситуации священники УПЦ?

— Священник всегда будет со своей паствой, он не может бросить своих прихожан и уехать под чью-то защиту, просто потому что ему страшно. Украинская церковь всегда останется со своим народом.

—Как вы можете прокомментировать слова президента Украины о том, что вопрос автокефалии УПЦ касается национальной безопасности страны, так как РФ якобы использует РПЦ как инструмент влияния на Киев?

— Главные участники этого процесса на Украине хотят свою зависимость от Запада экстраполировать и на церковное устройство. Церковь живёт совсем по другим законам, совсем по другим правилам. Потому что она обращается к человеку, заботится о своих прихожанах вне зависимости от того, в какой политической ситуации они живут. Украинская православная церковь несёт своё служение в Западной, Восточной, Центральной Украине и в Донбассе. Более того, и в Крыму, а это территория России. Несмотря на границы, церковное устройство в отношении полуострова не изменилось, и там епархия именно Украинской православной церкви.

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— Не секрет, что инициатором получения автокефалии является Пётр Порошенко. Имеет ли право глава государства запрашивать церковную независимость у Константинополя?

— Если мы говорим о церковных канонах, то предоставление самостоятельности, в целом возникновение новой автокефальной церкви возможно только на основании согласия той материнской структуры, от которой она происходит. Таких прецедентов было в истории множество. С церковной точки зрения это нонсенс. Таким образом в мировом православии создаётся прецедент.

В Эстонии, например, была создана параллельная церковная структура. Также без учёта канонического права со стороны Константинопольского патриархата. Но церковная ситуация в Эстонии менее трагична и опасна. Там был совсем другой градус политизации, ангажированности. В любом случае прецеденты уже есть. К сожалению, если ситуация будет развиваться в том ключе, в котором мы сейчас её видим, всё это приведёт к трагическому разделению внутри всего мирового православия и христианства в целом.

— Обращался ли Московский патриархат к российским властям с просьбой о содействии, поскольку очевидно, что рычаги влияния на этот процесс находятся в политической плоскости?

— Мы не можем в церковную жизнь привносить политику. Да, мы взаимодействуем с властями во всех странах, где присутствует Русская православная церковь. Да, у нас прекрасный уровень диалога в Российской Федерации с властями. Да, мы получаем от властей серьёзную поддержку во всех наших начинаниях — это и восстановление храмов, и социальное служение, и много-много всего другого. И это правильно, естественно и совершенно необходимо. Но всё это в рамках нашего диалога здесь, внутри нашей страны. Просить о содействии — не наш метод. Может быть, это метод украинских раскольников, которые сначала общаются очень нежно со своими украинскими властями, затем едут на поклон в Вашингтон.

Мы видим очень серьёзную зависимость Константинопольского патриархата от Америки.

Патриарх Киевский Филарет (Денисенко)

РИА Новости

— Отлучённый от церкви так называемый патриарх Киевский Филарет (Денисенко) заявил, что в конце октября на Украине может пройти «объединительный собор», где будет избран глава единой УПЦ. Как вы оцениваете его шансы возглавить новую церковную структуру, если она всё-таки будет создана?

— Этот человек трагически отпал от Русской православной церкви, будучи в начале 90-х годов потенциальным Патриархом Московским. Теперь это уже полностью отрезанный ломоть. В прошлом году с его стороны была предпринята попытка вернуться в лоно церкви, принести покаяние и начать примирительный процесс, к которому мы все были открыты. Но за сутки его позиция менялась на противоположную. Он написал личное письмо Архиерейскому собору. А на следующий день — его опровержение под софитами украинской прессы. Трагическая фигура.

— С чем вы связываете внесение Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в базу «Миротворца»?

— Такого рода действия — это уже что-то, выходящее вообще за рамки понимания. Люди заигрались в свои ультраигры. Митрополит Онуфрий находится на пути исповедничества. И понимает, в какой опасный и трагический период истории своей церкви он её возглавляет. Люди чувствуют это и знают, что он никуда от них не уйдёт, всегда будет направлять церковь к миру и спокойствию.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре

РИА Новости

— Связано ли намерение константинопольского патриарха предоставить автокефалию Украине с его амбициями единолично возглавить православную церковь?

— Из последних заявлений Константинопольского патриархата ясно, что у него есть стремление устройства православной церкви по модели католической, где один главенствующий папа. У восточного христианства совсем другое церковное устройство: у каждой поместной церкви есть свой предстоятель, а эти предстоятели все вместе представляют единство и могут принимать общие решения. Наверное, этот демократический дух восточного христианства, православия очень сильно раздражает нынешнего главу Константинопольской церкви. Он хочет, чтобы все его беспрекословно слушались. Конечно же, этого не получится.

Нужно, чтобы все поместные церкви и всё мировое православие с этим предложением согласилось. Этого не будет никогда совершенно точно, потому что никто не разделяет этих представлений Константинопольского патриархата. Это может вызвать только очередной раскол, а Варфоломей может войти в историю — только как патриарх, который устроил раскол. И еретик, если это дойдёт до таких форм.

— Есть ли выход из сложившейся кризисной ситуации?

— На протяжении всей человеческой истории церковь выживала в самых сложных, трагических обстоятельствах и преодолевала все внутренние и внешние проблемы. Нам предстоит тяжёлый период турбулентности и неустойчивости в отношении Украины, будет много неприятного и трагического, но всё это в результате, совершенно несомненно, завершится тем, что всё это внешнее зло будет преодолено. По одной причине. Потому что мы говорим не о какой-то абстрактной биомассе, с которой обращаются какие-то кураторы, пытающиеся устроить какие-то нужные им модели жизни, раздать печеньки и научить всех правильно питаться, верить в Бога и так далее.

Мы говорим о глубоко верующем украинском народе, который за свою жизнь преодолел множество препятствий и сложностей. И эти препятствия и сложности украинский народ преодолеет. Убеждён, что, пройдя через все испытания, обновится и Украинская православная церковь.