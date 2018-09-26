Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесён в базу данных сайта «Миротворец»

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В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесён митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесён в базу данных сайта «Миротворец»
  • © Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Как отмечает ТАСС, на сайте утверждается, что митрополит является «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви на Украине».

Ранее Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.

Также сообщалось, что в базу «Миротворца» были внесены данные наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. 

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