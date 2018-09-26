Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесён в базу данных сайта «Миротворец»
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Как отмечает ТАСС, на сайте утверждается, что митрополит является «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви на Украине».
Ранее Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.
Также сообщалось, что в базу «Миротворца» были внесены данные наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.