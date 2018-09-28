«Настоятеля вытолкали на улицу»: как «Правый сектор» захватил православный храм на западе Украины

Члены праворадикальной организации «Правый сектор»* захватили храм в Ивано-Франковской области, относящийся к Украинской православной церкви. В ходе рейдерского нападения радикалы устроили драку с прихожанами, в результате которой одному мужчине разбили голову, а другому сломали руку. Настоятеля храма вытолкали на улицу, после чего экстремисты сменили замки в здании. В РПЦ осудили это нападение и призвали Киев перестать вторгаться во внутрицерковную жизнь. По словам экспертов, нападения на храмы связаны с планами президента Украины Петра Порошенко создать в стране единую поместную автокефальную церковь.

Члены украинской радикальной националистической организации «Правый сектор» захватили здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в Ивано-Франковской области. Как сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), рейдерский захват произошёл в пятницу, 28 сентября, около 13:00 по местному времени (совпадает с московским) в посёлке городского типа Богородчаны.

Согласно опубликованной информации, прихожане заметили возле храма группу «крепких мужчин», после чего появились данные, что члены «Правого сектора» попытаются зайти в храм и захватить его. К церкви начали стекаться местные жители, прихожане Свято-Троицкого храма, чтобы помешать рейдерскому нападению. Тем не менее радикалам удалось проникнуть в помещения митрополичьих палат через внутренний двор — примыкающую к зданию музыкальную школу.

«Ворвавшись, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри. В результате несколько человек получили серьёзные травмы — двум мужчинам сломали руку и разбили голову», — рассказали в УПЦ.

«Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками вытолкнули на улицу. Выгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки», — говорится в сообщении.

В УПЦ МП добавили, что рукоприкладством по отношению к прихожанам и настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару злоумышленники не ограничились — они взломали двери и разбили окна в здании. Как отмечается, всё произошло настолько стремительно, что действия радикалов даже не удалось зафиксировать на камеру.

«Тем более праворадикалы вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможными. На данный момент ситуация на месте происшествия остаётся напряжённой», — добавили в пресс-службе УПЦ.

По словам замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, нападение радикалов на храм в Богородчанах наглядно демонстрирует, что может произойти на Украине, если киевские власти продолжат вмешиваться во внутрицерковную жизнь.

«Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине, в случае если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться. Если политика будет вторгаться в жизнь верующих, могут быть подобные тяжкие последствия в масштабах всей Украины», — цитирует РИА Новости Балашова.

«Порошенко нужна ручная церковь на Украине»

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, захват радикалами православного храма напрямую связан с попытками президента Петра Порошенко добиться признания неканонических религиозных структур (включая УПЦ Киевского патриархата) и создания на Украине единой поместной автокефальной церкви.

«Это не первый захваченный храм. С 2014 года у Украинской православной церкви Московского патриархата было захвачено более 50 храмов. А сейчас есть основания полагать, что этот процесс ускорится, потому что и Порошенко, и его соратники из украинских псевдоцерквей заявляли, что лавры, наиболее знаковые соборы и монастыри должны перейти в собственность национальной церкви», — напомнил Ищенко.

Только с середины мая по середину августа 2018 года сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека задокументировали шесть нападений на храмы УПЦ МП.

Как отметил собеседник RT, Пётр Порошенко рассчитывал, что константинопольский патриарх Варфоломей создаст ему национальную церковь, однако Варфоломей заинтересован в том, чтобы самому руководить этим новообразованием. И из-за этого конфликта интересов может произойти обострение обстановки в стране.

«Я не знаю, хватит ли у Петра Алексеевича духа и сообразительности, но поскольку он в любом случае идёт на нарушение церковных канонов, то ему, по большому счёту, всё равно, будет ли его церковь признана мировым православием или не будет. Это проблема церкви, а не Порошенко, — заявил политолог. — Ему нужна ручная церковь на Украине. Поэтому в принципе он мог бы вообще дать команду начать захватывать в день по одному-два храма, чтобы постепенно, но достаточно быстро значительную часть храмов перевести под контроль своих сторонников, а потом просто признать их на государственном уровне. Потому что какая ему разница, будут с ними общаться сербская, грузинская или русская православные церкви или не будут».

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Эксперт добавил, что в сложившейся ситуации он не исключает возможной эскалации ситуации, если украинский лидер ускорит идущий процесс захвата.

«На протяжении четырёх лет чуть ли не ежедневно обещали захватить Лавру и всё, что угодно. Но приходят и захватывают тогда, когда им власть даёт на это разрешение. А зачастую просто инициирует их действия... Можно подтянуть туда милицейский спецназ, и вопрос решается в течение 10 минут. Но власть же этого не делает. То есть она как минимум попустительствует радикалам, а как максимум — сама инициирует их действия», — подытожил Ищенко.

Напомним, ситуация в околоцерковной сфере на Украине обострилась в начале сентября, когда Константинопольский патриархат назначил двух своих представителей (экзархов) «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». Позднее патриарх Варфоломей заявил о намерении в ближайшее время предоставить Украине автокефалию.

В УПЦ МП призвали патриарха Варфоломея прекратить своё вмешательство на территорию другой канонической поместной церкви, а председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда заявил о готовности прервать каноническое общение с Константинополем в случае присвоения автокефалии украинским неканоническим церквям.

«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение. Постоянно, к сожалению, раскольнические организации на Украине предпринимают попытки захвата храмов... Сегодня поступила такая новость из Ивано-Франковской области: пострадали люди при этом захвате. Поэтому, конечно, если будет реализован план автокефалии, можно предположить с высокой долей вероятности, что активизируются новые попытки захватов храмов», — подчеркнул Легойда.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).