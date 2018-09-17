«Пиар на автокефалии»: к чему может привести раскол православной церкви на Украине

Митрополит Кифирский Серафим призвал Константинополь не допустить раскола православия и не предоставлять автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ранее с протестом по этому вопросу выступили в Московском патриархате. Тем не менее процесс размежевания церквей уже запущен. Эксперты отмечают, что для главы Украины Петра Порошенко это ещё один способ привлечь внимание электората в ходе предвыборной президентской гонки. О светском аспекте духовного спора — в материале RT.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (представитель Элладской православной церкви) призвал Константинопольского патриарха Варфоломея остановить раскол православия, который происходит из-за намерения Вселенского патриархата Константинополя предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Митрополит Серафим пояснил, что упорство патриарха Варфоломея в этом вопросе уже привело к серьёзным последствиям: патриархат России прервал церковное общение с Вселенским патриархатом.

«Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения патриархата России со Вселенским патриархатом. К этому печальному и достойному сожаления результату привело упорство Вселенского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей, и составляют абсолютное меньшинство украинского народа», — приводит заявление митрополита Серафима агентство церковных новостей Romfea.

Священнослужитель также отметил, что Константинопольский патриархат до недавнего времени признавал только каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), а теперь «по своим личным причинам он предоставляет автокефалию раскольникам на Украине и пересматривает Священный порядок». Раскольниками митрополит Серафим называет Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которая канонически не признана.

Церковный раскол

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко пояснил в беседе с RT, что патриарх Варфоломей всегда традиционно поддерживал раскольников, пытаясь расширить собственное влияние и стать крупной политической фигурой. В мире православия это давно поняли и поэтому многие высказываются против его действий. С предупреждениями выступили в Польше, сделал это и митрополит Серафим.

Что же касается светской стороны вопроса, то дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции украинских властей, считает Ищенко.

«Далеко это может зайти, потому что Порошенко нечего терять. И вопрос заключается в том, рискнёт ли он развязать религиозную войну», — подчеркнул эксперт.

В российском МИД уже отмечают случаи захватов храмов УПЦ. Представитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина заявила, что «киевские власти откровенно попустительствуют захватам праворадикалами храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении её клира и верующих». Она также добавила, что заявления об автокефалии УПЦ ведут к ещё большему расколу общества.

Убранство одной из киевских церквей.

Reuters

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Ростислав Ищенко отмечает, что всё это происходит при попустительстве Константинопольского патриархата.

«Варфоломей дал пас — этого достаточно, чтобы любая украинская власть могла начать изъятие храмов, создание своей поместной церкви. Дальше всё зависит от «доброй» воли украинских руководителей», — заключил президент Центра системного анализа и прогнозирования.

Предвыборное обострение

С другой стороны, украинские политики уже достаточно вовлечены в сложившуюся ситуацию и стараются извлечь из неё собственные выгоды. Такого мнения придерживается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Порошенко очень активно пиарится на автокефалии. Никто не обращает внимания на тот факт, что с точки зрения здравой логики вопросом автокефалии должны заниматься священники, а никак не президент. Порошенко плюс все политики (и правые, и левые) — все пиарятся с таким азартом, что про Бога вообще забыли», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Президент Украины Пётр Порошенко во время православной службы.

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Так в начале сентября Порошенко заявил, что Украина не намерена «спрашивать разрешения» у России и у Русской православной церкви по вопросу получения административной независимости УПЦ КП.

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Вдвойне противоречия Киева и Москвы стали актуальны в преддверии выборов. Но вряд ли Порошенко удастся заработать дополнительные политические очки, отстаивая интересы украинских раскольников, считает Александр Охрименко.

«Я не верю, что электорат будет голосовать за Порошенко только потому, что тот пробивает автокефалию. Его советники подставили, а он, не понимая всей тонкости, теперь влез в тему — и вылезти не может», — считает эксперт.

Украинский выход

Напомним, Константинопольский патриархат готовится к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. 7 сентября он назначил своих экзархов в Киеве, то есть представителей, которые находятся за пределами основной юрисдикции местной поместной церкви (УПЦ). Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим «решительный протест и глубокое возмущение».

Московский патриархат заявил, что разорвёт отношения с Константинопольской церковью, если украинские раскольники будут легализованы.

14 сентября синод Русской православной церкви приостановил поминовение патриарха константинопольского за богослужением, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Обострившееся противостояние двух церквей Украины уходит корнями в XVII век, когда Киевская митрополия, находившаяся до этого в константинопольской юрисдикции, перешла к Московскому патриархату. Именно тогда по итогам войны Москвы с Речью Посполитой Украина вошла в состав России. В современном Киеве считают, что раздел произошёл незаконно. Это стало одной из причин образования в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата, которую не признаёт ни одна поместная церковь.