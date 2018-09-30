В УПЦ напомнили патриарху Варфоломею о последствиях общения с раскольниками
- патриарх Варфоломей / © Сергей Пятаков
- РИА Новости
Соответствующий комментарий опубликован на сайте лавры.
Он отметил, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обращался к Варфоломею с просьбой повлиять на архиерея Константинопольского патриархата митрополита Галльского Эммануила, ведущего диалог с раскольниками на канонической территории УПЦ.
«Разве патриарх Варфоломей не знает, что общение с раскольниками несёт за собой отлучение от церкви?» — подчеркнул Павел.
Ранее сообщалось, что митрополит Павел был внесён в базу данных сайта «Миротворец».
На Украине сейчас действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.
Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, на Украине также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.