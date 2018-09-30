В УПЦ напомнили патриарху Варфоломею о последствиях общения с раскольниками

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел напомнил Патриарху Константинопольскому Варфоломею, что общение с раскольниками может привести к отлучению от церкви.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте лавры.

Он отметил, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обращался к Варфоломею с просьбой повлиять на архиерея Константинопольского патриархата митрополита Галльского Эммануила, ведущего диалог с раскольниками на канонической территории УПЦ.

«Разве патриарх Варфоломей не знает, что общение с раскольниками несёт за собой отлучение от церкви?» — подчеркнул Павел.

Ранее сообщалось, что митрополит Павел был внесён в базу данных сайта «Миротворец».

На Украине сейчас действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, на Украине также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.