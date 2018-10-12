Толстой рассказал о возможных последствиях предоставления автокефалии церкви на Украине

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Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой рассказал о возможных последствиях предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.
Толстой рассказал о возможных последствиях предоставления автокефалии церкви на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Толстой отметил, что в полномочия патриарха Варфоломея не входит урегулирование вопросов, которые существуют в рамках Русской православной церкви.

По его словам, принятые ранее Константинополем решения «будут иметь далеко идущие последствия». 

«Нас беспокоит, что эти решения будут иметь трагические последствия для Украины. Начнётся прямая война за храмы, прямые столкновения, чреватые кровопролитием, потому что люди верующие наиболее детерминированные, твёрдо отстаивают свою веру», — добавил депутат.

Ранее синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. 

Позднее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии принято.

В настоящее время в стране действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, в стране также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.

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