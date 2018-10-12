В УПЦ КП спрогнозировали присоединение к себе половины приходов УПЦ МП

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Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря заявил, что в случае получения томоса об автокефалии к УПЦ КП присоединится около половины приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом он рассказал в эфире программы «Нині вже» на телеканале «Громадське».

По его словам, в настоящий момент Московский патриархат насчитывает 12 тыс. приходов.

«Потом, в перспективе нескольких лет, я думаю, ещё где-то две трети от тех, которые останутся, они будут переходить», — цитирует его «Громадське».

Вместе с этим Зоря добавил, что в будущем, по его мнению, останется лишь «один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском».

Ранее стало известно, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария. 

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал постановление синода.

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