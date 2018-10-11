Эксперт прокомментировал снятие анафемы с глав двух украинских церквей

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал постановление синода подтвердить уже принятое решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви, а также снятие анафемы с глав двух украинских церквей.

«Сегодня печальный день. Когда-то у нас был раскол мирового христианства на католическую и православную ветвь, вот и сегодняшнее событие войдёт в историю как день раскола уже православной ветви. Прямое вмешательство в дела другой церкви, отмена её постановлений, вторжение на каноническую территорию, снятие анафемы с тех людей, которые её полностью заслужили, — все эти действия ведут к разрушению многовековой системы соглашений. Легализация раскольников создаёт проблемы не только Русской православной церкви, поскольку такого рода группы есть и в Греции, и в Румынии, и в Болгарии. Раз их можно уравнять в правах с носителями канонического православного христианства, значит, граница сейчас разрушена действиями Константинополя. Любые раскольники могут объявить себя настоящими архиереями или священниками», — считает Силантьев.

Как отметил эксперт, Вселенскому патриархату будет сложно заручиться поддержкой своих действий.

«Учитывая, что публично поддержку Константинополю пока никто не оказывает, в отличие от РПЦ, я думаю, ситуация будет развиваться не в пользу первого. Может кончиться тем, что переизберут патриарха или признают его душевнобольным, такие случаи тоже бывали в истории. Будем ждать, чем это кончится», — заключил он.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о том, что Вселенский патриархат снял анафему с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария.