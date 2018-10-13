«Не ради олигархов и пиара Порошенко»: почему украинская молодёжь массово уклоняется от призыва

Порядка 80% призывников, проживающих в столице Украины, уклоняются от получения повесток. Такую статистику представил военный комиссар Киевского гарнизона. По словам собеседника RT в Минобороны Украины, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, а за потенциальными срочниками приходится вести настоящую охоту. Эксперты объясняют нежелание украинцев служить в армии низкими зарплатами, дедовщиной и плохими бытовыми условиями. Политологи при этом отмечают, что молодёжь уже не воспринимает политические лозунги о «российской агрессии» всерьёз и не хочет «воевать ради олигархов и пиара Порошенко».

Подавляющее большинство киевских призывников проигнорировали повестки в военкоматы. Как рассказал агентству «Украинские новости» военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин, в столице Украины на сегодняшний день уклонисты составляют 80% от общего числа призывников.

«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — заявил представитель гарнизона.

Данные о тех, кто пытается избежать службы в армии, уже переданы в полицию, чтобы правоохранительные органы начали розыск молодых людей.

В этом году призывная кампания на Украине началась 1 октября. При этом ранее президент Пётр Порошенко пообещал, что солдат-срочников не будут отправлять на фронт.

«Ещё несколько лет назад я принял решение, ещё раз подчёркиваю здесь перед вашими родителями: это решение выполняется —призывники на фронт не отправляются», — заявил украинский лидер.

Полиция в приоритете

В этом году специальным президентским приказом призыв продлён на месяц, однако точное число призывников в документе указано не было, что насторожило экспертов, отмечают украинские СМИ. Высказываются предположения, что в Генштабе просто не знают, сколько солдат-срочников может потребоваться армии в связи с массовыми увольнениями контрактников.

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Подозрительным эксперты называют и продление срока призыва, хотя власти объяснили это необходимостью проводить более качественное медицинское освидетельствование.

Причина оттока контрактников из ВСУ — низкие зарплаты. Сегодня доход военнослужащего первого года службы отстаёт от уровня средних зарплат по стране примерно на 1 тыс. грн. и составляет около 7,5 тыс. грн. ($268).

Ранее с просьбой повысить оклады военным, проходящим службу по контракту, обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак. Чтобы удовлетворить эту просьбу, потребуется дополнительно выделить из бюджета 4,5 млрд грн.

Только с начала этого года армию покинули свыше 11 тыс. контрактников, уточнили в украинском Минобороны. В ведомстве надеются, что повышение окладов рядовых до 9 тыс. грн. ($322) поможет переломить эту тенденцию, однако эксперты сомневаются, что и такая зарплата сможет удержать контрактников от увольнения.

Участники акции протеста профсоюзов во Львове с требованием повышения заработной платы

РИА Новости

Это означает, что их место на прифронтовых позициях в Донбассе могут в будущем занять солдаты-срочники.

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Что интересно, для повышения зарплат сотрудникам полиции власти ранее смогли найти средства. На это обратил внимание бывший замруководителя Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко. В интервью украинскому каналу «112» он назвал такую политику Киева ошибочной.

«С тех пор (с 2016 года. — RT) и сейчас отстаиваю позицию, что это неправильно. Надо определять приоритеты для государства, если оно ведёт войну», — заявил Романенко.

На сегодняшний день минимальная зарплата патрульного в Киеве составляет 10,3 тыс. грн. ($368). Такие данные ранее привёл в эфире телеканала ZIK глава управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

По мнению экспертов, такой перекос в сторону МВД возник не случайно. Правящая верхушка Украины понимает, что отношение населения к ней нельзя назвать лояльным.

«Именно поэтому полиция сейчас в приоритете. В Киеве понимают, что в случае массовых протестов разгонять недовольных будет именно МВД», — пояснила в интервью RT политолог Анна Арямова.

«ВСУ не выполняют обязательств»

Массовое уклонение от призыва — не новое явление для Украины. В прошлом году со ссылкой на источник в украинской армии RT сообщал, что в большинстве областей республики план по призыву так и не был выполнен. Если контрактники покидают ряды ВСУ из-за низких зарплат, то потенциальные срочники боятся попасть в зону боевых действий.

Проблема с набором призывников наблюдается во всех регионах страны, рассказал RT источник в Министерстве обороны Украины.

«Гораздо хуже, чем в Киеве, результаты призыва в западных регионах. Добровольно приходят только единицы. Люди опасаются идти в армию, поскольку боятся попасть на фронт, а также того, что им придётся защищать здания государственных органов от радикалов», — отметил собеседник RT.

Ещё одна причина роста числа уклонистов — дедовщина, которая до сих пор существует в украинской армии. Как правило, во время боевых действий в армии уровень неуставных отношений резко снижается, однако ВСУ стали в этом отношении исключением. С началом АТО на Донбассе число небоевых потерь украинской армии только возросло.

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Такую статистику представил в прошлом году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года в рядах Вооружённых сил Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, погибли 10 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — заявил Матиос в октябре прошлого года.

По словам экспертов, помимо дедовщины срочникам приходится сталкиваться с плохими бытовыми условиями и денежными поборами. Об этом в интервью RT рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«ВСУ часто не выполняют своих обязательств перед военнослужащими — логично, что люди стараются уклониться от призыва. Часто звучат жалобы на то, что всю экипировку солдатам приходится покупать за свой счёт, что кормят просто отвратительно, и никто не хочет попасть в такие условия», — пояснил Ищенко.

«Найти их невозможно»

По итогам осенней призывной кампании 2017 года в Херсонской области повестки проигнорировали 9840 человек, в Ровенской — порядка 3 тыс. призывников. В Харьковской области в военкоматы не явились порядка 15 тыс. человек, 5 тыс. призывников были назначены штрафы.

Власти пытаются решить проблему с помощью ужесточения наказания для уклонистов. Например, в прошлом году только в Днепропетровской области было вынесено 96 уголовных приговоров в отношении таких лиц. Также было объявлено о создании единой базы военнообязанных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет — предполагается, что она облегчит поиск уклонистов.

Серьёзный скандал разгорелся после того, как военный комиссариат Львовской области опубликовал в прошлом году список из 15 тыс. уклонистов. Но реакция последовала обратная: вместо того чтобы критиковать фигурантов списка за недостаточный патриотизм, общественность и правозащитники обвинили комиссариат в нарушении прав человека и незаконном разглашении персональных данных. Под нажимом общественности список был вскоре удалён из сети.

За каждым призывником сегодня ведётся настоящая охота, рассказал источник RT в одном из киевских военкоматов. Молодые люди уже научились избегать повесток — не расписываются в их получении, а родственники отказываются открывать двери военным.

«Много молодых людей уезжают учиться в Польшу, и найти их потом невозможно. Ещё несколько лет назад призывы выполнялись преимущественно за счёт жителей небольших сёл, но в этом году и они массово уехали на заработки за границу. Служить скоро будет некому», — посетовал собеседник RT.

«Не хотят становиться пушечным мясом»

Нежелание молодёжи служить в украинской армии — это серьёзный политический симптом, считают эксперты.

Такое поведение граждан явно диссонирует с милитаристскими настроениями, которые политическое руководство страны, националисты и пресса навязывают сегодня украинскому обществу.

«Мы в состоянии войны против варварской агрессии. Мы боремся не только за нашу территориальную целостность после аннексии Крыма. Мы имеем многовековую историю, 23 года независимости, но настоящая борьба за независимость происходит сейчас», — заявлял Пётр Порошенко в 2015 году.

Президент Украины Пётр Порошенко

РИА Новости

© Николай Лазаренко

Начиная с 2014 года тема «российской агрессии» не сходит со страниц проправительственных изданий Украины, широко освещается в блогах украинских «патриотов».

Хотя в современных украинских реалиях мало кто отважится открыто заявить о своём скептическом отношении к этой риторике, стремление граждан избежать военной службы всеми возможными способами говорит само за себя, отмечают политологи.

«Сегодня все понимают, что если война где-то и идёт, то лишь в Донбассе, в то время как украинские регионы с подобными опасностями не сталкиваются, — пояснил Ростислав Ищенко. — А вот от армии исходит реальная угроза, там с тобой может случиться всё что угодно, учитывая царящие там пьянство и наркоманию».

Схожую точку зрения в интервью RT высказал и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, сейчас украинцы просто не понимают, для чего власти и националисты развязали войну.

«Никто не хочет воевать ради олигархов, ради того, чтобы на этом пиарился Порошенко. И что бы ни говорила официальная пропаганда, украинцы не воспринимают эту кампанию как защиту своего отечества и не хотят становиться пушечным мясом», — считает Денисов.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в посёлке Горловка

РИА Новости

© Сергей Аверин

Эксперты отмечают, что агрессивная пропаганда, которую официальный Киев вёл на протяжении последних лет, так и не достигла своей цели — слишком велико расхождение между публичной риторикой и реальными действиями властей.

«Мало кто хочет тратить своё здоровье, силы и рисковать жизнью ради того, чтобы защитить чьи-то нездоровые политические амбиции. Украинская власть сегодня даже не отслеживает интересы граждан, у страны нет реального плана развития. И главная угроза благополучию Украины находится сегодня не на внешних рубежах, а внутри страны: это её правящая элита. Все это прекрасно понимают, население разочаровалось в новой власти ещё в 2014 году. То, что украинцы избегают службы в армии, является просто ещё одним симптомом этого разочарования и недоверия», — заключила политолог Анна Арямова.