«Просто фантазии»: в России ответили на заявление Порошенко о создании бригад для отражения «агрессии» со стороны Крыма

В России отреагировали на заявления президента Украины Петра Порошенко о формировании 39 бригад для отражения «агрессии» со стороны Крыма. Как подчеркнули в Госдуме, все направленные против российского полуострова провокации были инициированы именно Киевом. В Госсовете Республики Крым напомнили, что именно украинские власти пытались проводить диверсии в Крыму. При этом в экспертном сообществе полагают, что у ВСУ слишком мало средств для поддержания таких бригад — не исключено, что такими заявлениями Порошенко просто стремится поднять политический рейтинг.

Украина создала 39 бригад для отражения «агрессии» с востока и с крымского направления. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко на встрече с командирами ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.

«Сформировано 39 боевых бригад, ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления», — сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что Киев должен держать войска «наготове» также и в направлении Приднестровья и севера страны. «Войска надо держать наготове, в том числе из Приднестровья, в том числе с севера», — отметил он.

В России скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. Как подчеркнул в беседе с RT глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, все провокации в районе Крыма обусловлены именно поведением Киева.

«Ну какие там 39 бригад? Любой, кто внимательно следит за конфликтом на территории, сопряжённой с Крымом, понимает, что все провокации идут именно с украинской стороны. Воду, железнодорожное сообщение прикрывали именно они», — указал парламентарий.

Калашников считает, что причиной для таких заявлений со стороны украинского президента могут быть приближающиеся выборы главы государства на Украине. «Единственное, чем можно объяснить эти заявления, — предвыборный период и пошатнувшийся давным-давно рейтинг Порошенко», — добавил депутат.

В Крыму подчёркивают, что никаких угроз со стороны полуострова в адрес Украины нет. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара. В беседе с RT он отметил, что, наоборот, действия Киева по отношению к региону вызывают опасения.

«Со стороны Украины исходит реальная угроза в отношении полуострова. Угроза, которая несколько раз пыталась воплотиться в жизнь. От постоянной агрессивной риторики украинского президента и от действующего киевского режима до реальных попыток диверсионных актов на территории полуострова, блокад. Угрозой по сей день для Крыма является действующий киевский режим, который Порошенко возглавляет», — сказал он.

Ганжара убеждён, что заявления Порошенко об угрозе со стороны Крыма — «больные фантазии». «То флаг украинский в Севастополе приснится, то вот теперь угроза», — сказал он.

Напомним, Крым стал частью РФ в результате референдума в марте 2014 года, когда большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией. В Киеве продолжают считать полуостров украинским.

Солдаты ВС Украины

© Gleb Garanich/Reuters

«Ни одной провокации и даже намерений»

За прошедшие с воссоединения четыре года с российской стороны не было ни одной провокации или намерений использовать военную силу, напомнил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«За это время не было никаких движений в сторону угрозы... У Порошенко же нет никаких данных об агрессии со стороны Крыма. За четыре года не было провокаций и даже намерений использовать военную силу», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом верить президенту Украины, что эти 39 бригад были созданы, нельзя, отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с RT он подчеркнул, что у Киева слишком мало средств для формирования такой группировки.

«Людей на Украине для формирования таких бригад достаточно, но средств нет. Мало сформировать такие бригады, необходимо ещё заниматься их боевой подготовкой регулярно. Для этого нужны бензин, керосин, солярка, патроны, нужна экипировка для военнослужащих. Их нужно кормить, одевать и обувать, строить казармы. Все эти вопросы на Украине не решаются», — сказал он.

Литовкин добавил, что и вопрос оснащения современной боевой техникой стоит в ВСУ достаточно остро.

«Сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс развален и страна не способна создавать военную технику, авиацию и корабли», — резюмировал эксперт.

«Выборная повестка важнее, чем Минские соглашения»

Президент Украины также призвал ВСУ применять в Донбассе все силы и средства «в качестве огня в ответ для сохранения жизни людей». «Мы не должны сдавать ни один кусочек украинской земли, и моя сейчас просьба и приказ: мы должны сберечь каждого украинского воина», — заявил он.

На востоке Украины действует режим прекращения огня, напомнил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако, по мнению эксперта, в Киеве делают ставку на предвыборную кампанию, а не на обязательства по Минским соглашениям.

Последствия обстрела в Докучаевске под Донецком

© Сергей Аверин / РИА Новости

«Выборная повестка на Украине намного важнее, чем Минские соглашения или какие-то обязательства перед ЕС. Это всё не имеет значения — брошено в топку избирательной кампании. Заявления президента Украины прежде всего делают ставку именно на политическую составляющую», — подчеркнул эксперт.

Абзалов отметил, что у таких высказываний могут быть определённые последствия. В частности, по его мнению, часть украинских военнослужащих могут последовать этому призыву, так как Порошенко является Верховным главнокомандующим Украины.