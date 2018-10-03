Видимость успеха: в России ответили на заявление о якобы незамеченных бронекатерах Украины в Крыму

Командир украинского катера «Кременчуг» заявил, что ВМФ РФ не замечает бронекатера ВМСУ ни на радарах, ни при визуальном контакте. Он утверждает, что два корабля — «Донбасс» и «Корец» — остались незамеченными во время недавнего перехода через Керченский пролив. Между тем эксперты напомнили, что украинские моряки не только были обнаружены, но запрашивали помощь лоцмана и до тех пор, пока они не покинули исключительную экономическую зону, российская сторона обеспечивала им сопровождение.

Заявление о малозаметности украинских бронекатеров — это провокация и продолжение спекуляции с кораблями «Донбасс» и «Корец», которые прошли 23 сентября через Керченский пролив. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя слова командира катера «Кременчуг» ВМСУ Александра Регула.

«Наша страна сегодня обладает полным контролем (над Азовским морем. — RT), кроме украинских провокаций, как это было недавно. Впрочем, и те с полного разрешения российской стороны... Здесь продолжение спекуляции, которая была с «Донбассом» — бесславным проходом украинских кораблей под грандиозным Крымским мостом. И конечно же, сегодня, кроме таких абсурдных жестов — никак иначе это не назвать, — украинская сторона ничего не может», — сказал он RT.

Ранее Регула заявил, что во время перехода кораблей ВМСУ через Керченский пролив два катера Украины, вышедшие с военно-морской базы в Бердянске для сопровождения, якобы оказались «незамеченными» российскими моряками.

«У нас было преимущество в том, что было темно, а мы же малозаметные визуально. На радарах тоже. Мы вот с товарищем постоянно парой ходим в море. Проверяли: отходим на милю-две — и всё, видно только одно море», — передаёт его слова «Укринформ».

Регула пояснил, что на радарах «Гюрза М» якобы выглядит как «маленькая засветочка», которую можно спутать с помехами, а визуально его сложно заметить из-за «обводов корпуса и покраски катера».

Однако любые бронекатера Украины, особенно проекта «Гюрза М», легко попадают под российские радары, заметил военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

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«Не смогут бронекатера Украины, тем более проекта «Гюрза М», быть «невидимыми» для наших радаров. Это проекты весьма неудачные, производят, судя по всему, их на верфях Петра Порошенко. Четыре произвели, а сейчас эксперты сделали не очень хорошие отзывы. Заказали ещё два — наверное, под силой авторитета владельца этих верфей», — отметил он в беседе с RT.

Кошкин добавил, что если бы и правда имела место быть такая операция, то командир корабля не имел права её обсуждать.

«Если капитан на самом деле выполнял какую-то боевую задачу, то, конечно же, публично он её не имеет права обсуждать. А это некое обсуждение, хвастовство. Так что всё это выглядит весьма неправдоподобно, с неким креном в сторону желания выглядеть лучше, чем есть на самом деле», — подчеркнул эксперт.

Кошкин напомнил, что украинские корабли запрашивали помощь лоцманов, было сопровождение, так что ни о каком «незаметном» прохождении говорить нельзя.

«Проводили их наши корабли, так что сначала была информация, что они прорвались чуть ли не с боем, что они победили россиян. Затем признали, что было прохождение в сопровождении, был даже запрос на лоцманов. Так что всё это — запутанная история, в которой Украина хотела бы привлечь внимание и выглядеть значительно лучше, показать свой «боевой флот» в виде поисково-спасательного судна и просто мирного корабля», — считает он.

Такие заявления вызваны тем, что украинский флот находится в очень плохом состоянии и командование пытается придумать «сказку», чтобы не демонстрировать современное состояние ВМСУ, считает политолог, заместитель директора национального Института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Я думаю, что это, конечно, фейковая информация... Украинские моряки, как мы видим, и военные любят сочинять сказки. Поэтому это очередная сказка и попытка представить картину в ином свете», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Бряцание ржавым оружием»

В последнее время Украина активно стремится нарастить военно-морское присутствие в Азовском море. Для этих целей было объявлено о создании базы ВМСУ в Бердянске, куда по суше отправили два бронекатера «Гюрза М» — вышеупомянутый «Кременчуг» и «Лубны». По мнению Киева, это заставит Москву «пойти на уступки и сесть за стол переговоров». Об этом заявил генерал-лейтенант Украины Василий Богдан.

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьёзным оппонентом России в Азовском море», — цитирует его «Обозреватель».

Кроме того, в распоряжении украинского флота в регионе в скором времени окажутся два американских 30-летних патрульных катера класса «Айленд» — Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), списанных в прошлом году. Они были бесплатно переданы Киеву Вашингтоном, хотя за сопутствующие услуги пришлось заплатить. Так, издание «Украинские новости» сообщает, что катера обошлись украинской казне в $10,1 млн.

Киев наращивает военно-морскую группировку в регионе для того, чтобы противостоять попыткам Москвы «оккупировать» Азовское море. Об этом говорил президент Украины Пётр Порошенко.

«Грубые действия (России. — RT) должны быть отвергнуты как незаконные. Они требуют жёсткого ответа, в том числе политики санкций и других мер. После оккупации Крыма идёт оккупация Азовского моря», — говорил он.

Обвинения украинского президента в адрес Москвы «надуманны», отмечал член Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. В беседе с RT он напоминал, что Россия соблюдает международное морское право.