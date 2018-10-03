Украинский командир заявил о «невидимых» для России бронекатерах

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Командир украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александр Регула заявил, что его корабль «невидим» для флота России.
Украинский командир заявил о «невидимых» для России бронекатерах

В интервью агентству «Укринформ» он отметил, что «Кременчуг» сопровождал недавний проход двух кораблей ВМС Украины в Азовском море и оставался незамеченным для российской стороны.

Это, по его словам, стало возможно благодаря специальной геометрии, радиопоглощающим обводам корпуса и покраске катера.

«На радаре оно показывает такую маленькую засветочку. Может, помеха? Кто его знает? Захватить её по-нормальному нереально», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на борту украинского судна «Донбасс» и морского буксира «Корец» во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.

23 сентября два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста. 

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