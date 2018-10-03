Украинский командир заявил о «невидимых» для России бронекатерах
В интервью агентству «Укринформ» он отметил, что «Кременчуг» сопровождал недавний проход двух кораблей ВМС Украины в Азовском море и оставался незамеченным для российской стороны.
Это, по его словам, стало возможно благодаря специальной геометрии, радиопоглощающим обводам корпуса и покраске катера.
«На радаре оно показывает такую маленькую засветочку. Может, помеха? Кто его знает? Захватить её по-нормальному нереально», — добавил он.
Ранее сообщалось, что на борту украинского судна «Донбасс» и морского буксира «Корец» во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.
23 сентября два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста.