На Украине рассказали о российских лоцманах на судах, которые прошли через Керченский пролив

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Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил в интервью телеканалу «112 Украина», что на борту украинского поисково-спасательного судна А500 «Донбасс» и морского буксира А830 «Корец» во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.
На Украине рассказали о российских лоцманах на судах, которые прошли через Керченский пролив
  • © Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Марчук отметил, что для прохода через пролив суда обратились за помощью к лоцманской службе Керчи.

Он добавил, что эти суда не боевые, а вспомогательные, поэтому они могли взять на борт российских лоцманов.

Ранее в ВМС Украины заявили, что «не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали своё право на свободное плавание через Керченский пролив и Азовское море».

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал в беседе с Пятым каналом вхождение в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма корабля «Донбасс» и буксира «Корец» ВМС Украины.

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