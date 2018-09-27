На Украине рассказали о российских лоцманах на судах, которые прошли через Керченский пролив
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Марчук отметил, что для прохода через пролив суда обратились за помощью к лоцманской службе Керчи.
Он добавил, что эти суда не боевые, а вспомогательные, поэтому они могли взять на борт российских лоцманов.
Ранее в ВМС Украины заявили, что «не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали своё право на свободное плавание через Керченский пролив и Азовское море».
Политолог Владимир Джаралла прокомментировал в беседе с Пятым каналом вхождение в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма корабля «Донбасс» и буксира «Корец» ВМС Украины.