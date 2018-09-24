На Украине рассказали подробности плана создания базы в Азовском море
- РИА Новости
По его словам, планы развёртывании военной базы уже утверждены Генеральным штабом Вооружённых сил Украины.
«Что касается инфраструктуры, пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов и т.п.», — сказал он.
Ранее стало известно, что украинский корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» отправились в Бердянск с целью участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.