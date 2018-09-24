На Украине рассказали подробности плана создания базы в Азовском море

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На Украине заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море. Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на депутата Верховной рады Ивана Винника.
На Украине рассказали подробности плана создания базы в Азовском море
  • РИА Новости

По его словам, планы развёртывании военной базы уже утверждены Генеральным штабом Вооружённых сил Украины. 

«Что касается инфраструктуры, пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов и т.п.», — сказал он. 

Ранее стало известно, что украинский корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» отправились в Бердянск с целью участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. 

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