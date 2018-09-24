На Украине рассказали подробности плана создания базы в Азовском море

На Украине заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море. Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на депутата Верховной рады Ивана Винника.

По его словам, планы развёртывании военной базы уже утверждены Генеральным штабом Вооружённых сил Украины.

«Что касается инфраструктуры, пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов и т.п.», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинский корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» отправились в Бердянск с целью участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.